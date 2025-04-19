Путин объявил пасхальное перемирие

Россия остановит все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Пасхальное перемирие объявил президент Владимир Путин .

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие», — подчеркнул он на встрече с начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым.

Путин приказал на указанный период остановить все боевые действия и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

«При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — пояснил глава государства.

США на переговорах в Париже представили союзникам проект, который описывает контроль за соблюдением возможного перемирия на Украине. Предполагается, что выполнение договоренностей будет отслеживать специальная система.