Российские военные после освобождения курского села Русское Поречное обнаружили подвалы с телами связанных и зверски замученных местных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале батальонной тактической группы «Каштан» спецподразделения «Ахмат».

Приграничный населенный пункт зачистили бойцы 352-го мотострелкового полка ВС РФ.

«В подвалах найдены замученные, связанные пенсионеры, разорванные и растерзанные тела мирных жителей села. Судя по одежде, загнаны туда они были еще летом, когда враг вторгся на нашу землю», — уточнил канал.

Украинские боевики замучили беззащитных россиян тогда, когда украинская пропаганда транслировала постановочные кадры «заботы» ВСУ о гражданских в Суджанском районе. При том, что в реальности фашисты издевались над беззащитными и безоружными русскими стариками.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные за две недели января освободили от ВСУ в Суджанском районе деревни Александрия, Леонидово и Кругленькое, а также село Русское Поречное, писало издание НСН.

Ранее житель курского села Обуховка вызвал на себя огонь украинских боевиков, чтобы женщины и дети успели эвакуироваться.