Российские войска освободили населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки „Центр“ освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР», — уточнили в ведомстве.

Бойцам ВС России удалось поразить девять бригад ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР. Противник потерял больше 530 военных и два американских бронетранспортера М113.

Ранее ВС России освободили Славянку. Потери украинской армии в зоне действия группировки «Центр» за сутки составили не менее 530 бойцов. Также ВСУ лишились танка и гаубицы М119.

В январе российским военным удалось освободить и населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике. Во время боев ВСУ потеряли больше 560 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и много другой техники.