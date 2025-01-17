Минобороны заявило об освобождении двух сел и двух деревень в Курской области

Наступающие на позиции украинских боевиков в Курской области российские войска за две недели освободили села Александрия и Русское Поречное, а также деревни Леонидово и Кругленькое в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что общая площадь освобожденной от противника территории российского региона составила 801 квадратный километр.

Разгром украинских войск продолжился, несмотря на полученные противником подкрепления.

В Минобороны также напомнили, что подразделения «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ не дали украинским боевикам прорваться к хутору Бердин. Противник понес значительные потери и отступил на исходные позиции.

С начала января ВСУ потеряли в Курской области более 5,6 тысячи человек, из них 230 личного состава — за минувшие сутки. Кроме того российские военные уничтожили 40 танков и 213 бронемашин, а также 91 артиллерийское орудие и 210 автомобилей.

Командир бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» с позывным Сальза заявил о переброске резервных подразделений украинских войск в Курскую область. По его словам, боевики противника въехали на территорию российского региона на бронированных машинах, произведенных в странах НАТО.