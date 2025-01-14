Минобороны сообщило об освобождении сел Терны и Нескучное в ДНР

Действующие в зоне проведения специальной военной операции группировки российских войск «Запад» и «Восток» взяли под контроль села Терны и Нескучное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что освободившие село Терны бойцы «Запада» нанесли удары по двум механизированным, штурмовой и аэромобильным бригадам ВСУ, а также по живой силе и технике двух бригад территориальной обороны.

Основные бои группировка провела в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника на этом участке проведения спецоперации составили до 600 человек личного состава, а также восемь бронированных машин, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий. Также бойцы «Запада» за минувшие сутки уничтожили три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Востока» освободили село Терны при продвижении вглубь обороны противника. В ходе наступления они поразили две механизированные бригады ВСУ и три группировки сил территориальной обороны в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. В боях противник потерял до 220 человек личного состава и два артиллерийских орудия.

В минувший понедельник, 13 января, пресс-служба Минобороны опубликовало видео из освобожденного села Песчаное Донецкой Народной Республики. Населенный пункт взяли под контроль подразделения 74-й отдельной гвардейской мотострелковой и 55-й отдельной гвардейской мотострелковой (горной) бригад группировки войск «Центр».

Военные вычислили огневые позиции украинских боевиков в селе и места скопления в окружающих лесополосах, после чего нанесли артиллерийские удары. Песчаное освободили через несколько дней боев, когда враг отступил из населенного пункта.