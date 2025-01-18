Российские военные вскоре займут Красноармейск, и ВСУ не смогут им помешать. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

«Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска (украинское название Красноармейска — прим. ред.). Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области», — сказал он.

По словам Бутусова, в лучшем случае украинским военным удастся на некоторое время отсрочить сдачу ДНР России. На другие задачи в регионе у ВСУ не хватит ресурсов.

Ранее российские военные взяли под контроль села Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Успешные наступательные действия осуществились подразделениями группировки войск «Центр». ВСУ потеряли 538 человек личного состава во время боевых действий на этих территориях.