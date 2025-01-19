СК завел дело о теракте после расправы ВСУ над курскими пенсионерами

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о терроризме в отношении украинских боевиков, причастных к убийству мирного населения Суджанского района Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главное военное следственное управление СК России завело уголовное дело в отношении участников вооруженных формирований Украины, причастных к теракту против мирного населения Курской области», — заявили в СК.

По информации следствия, боевики ВСУ в январе 2025 года убили не менее семи укрывавшихся в подвале жилого дома мирных граждан в Русском Поречном. Следователи установят и привлекут к ответственности причастных к этому преступлению, отметили в СК.

Ранее пресс-служба батальонной тактической группы «Каштан» спецподразделения «Ахмат» показала кадры зверств ВСУ в курском селе.