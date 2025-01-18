Минобороны сообщило об освобождении сел Петропавловка и Времевка в ДНР

Действующие в зоне проведения специальной военной операции российские войска освободили села Петропавловка и Времевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в село Петропавловка в ходе успешных наступательных действий вошли подразделения группировки войск «Центр».

В ходе боевых действий на этом участке спецоперации украинские войска потеряли до 538 человек личного состава. За минувшие сутки бойцы «Центра» поразили семь механизированных бригад ВСУ, находившихся около семи населенных пунктов ДНР.

Село Времевка взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток» во время дальнейшего продвижения в глубину обороны украинских войск. В ходе боев российские военные поразили механизированную и десантно-штурмовую бригаду ВСУ.

Потери противника составили до 135 человек личного состава, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того бойцы «Востока» подорвали склад боеприпасов.

В последней сводке пресс-служба Минобороны сообщила, российские военные также нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Среди пораженных целей оказалось конструкторское бюро «Луч», занимавшееся разработкой управляемых ракет «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

В ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры Белгородской области американскими ракетами ATACMS.