Мощь «Орешника», новое оружие и ответы на удары по РФ. Что сказал Путин на саммите ОДКБ

Президент Владимир Путин выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Астане. В рамках мероприятия глава государства подробно рассказал союзникам о ситуации в зоне специальной операции и российском вооружении. За последние два дня армия запустила 100 ракет разных классов и почти 500 БПЛА по Украине в ответ на удары ВСУ американским оружием, заявил он. О чем еще говорил президент — в материале 360.ru.

О российских ракетах Запад официально разрешил ВСУ атаковать Россию дальнобойным оружием. Несмотря на предостережения, украинские боевики ударили американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по Брянской и Курской областям, напомнил Путин. Российские аналоги ATACMS, Storm Shadow и SCALP — это системы «Искандер» и ракета воздушного базирования Х-101. Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Все поставляемые ВСУ западные ракеты имеют более дальнобойные и сильные российские аналоги. В будущем в стране могут появиться новые ракетные комплексы. «В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — подчеркнул президент.

Фото: РИА «Новости»

Об «Орешнике» Новейшая ударная гиперзвуковая ракетная система «Орешник» не имеет аналогов в мире, рассказал Путин. Это оружие уже запустили в серийное производство. «Думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — подчеркнул он. Россия была вынуждена пойти на испытания «Орешника» в неядерном исполнении в боевых условиях — это стало ответом на удары западным оружием по российским регионам. Президент напомнил о работе «Орешника»: десятки боевых блоков атакуют цель со скоростью 10 Махов (около трех километров в секунду), а температура поражающих элементов достигает четырех тысяч градусов.

Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль. Ракета поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. Владимир Путин

В случае массированного удара «Орешником» его мощь будет сопоставима с ядерным. «Хотя оружием массового поражения „Орешник“, конечно же, не является», — добавил Путин. Генеральный штаб и Минобороны уже подбирают цели для «Орешника» на Украине. Это могут быть центры принятия решений в Киеве.

Фото: РИА «Новости»

Об ответе на удары по России Российская сторона неоднократно заявляла, что атаки западным дальнобойным оружием будут означать непосредственное вовлечение НАТО в конфликт. «Тем не менее, несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены», — сказал Путин. Минувшей ночью войска нанесли комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками в ответ на атаки по России. Армия поразила 17 целей, в том числе военные и промышленные объекты.

Повторю еще раз: эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами ATACMS. Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет. Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

О власти на Украине Путин задался вопросом, за что должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинцы и офицеры — бандеровский неонацистский режим утратил свою легитимность. «Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказов вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти», — заявил российский лидер. По его словам, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений. Напротив, российские бойцы прекрасно понимают, за что сражаются. «Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. И потому никакие поставки, даже самого современного оружия, на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят», — заверил глава государства. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стартовала в Астане 28 ноября. Ее участниками стали президенты стран — членов организации — Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, а также генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.