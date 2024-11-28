«Все превращается в пыль». Путин раскрыл принцип работы «Орешника»

Путин: все, что находится в эпицентре взрыва от «Орешника», превращается в пыль

Все, что находится в эпицентре взрыва от российского ракетного комплекса «Орешник», превращается в пыль. Об этом заявил Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

«Все, что находится в эпицентре взрыва от „Орешника“, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль», — объяснил президент на саммите ОДКБ.

Также Путин сообщил, что «Орешник» запустили в серийное производство. Глава государства отметил, что комплекс нельзя назвать оружием массового заряда, при этом его силу можно сопоставить с применением ядерного оружия.

Также президент не исключил, что ВС России могут ударить баллистическими ракетами по центрам принятия решений на Украине.