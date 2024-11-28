Путин назвал украинские власти узурпаторами, не имеющими права отдавать приказы

Украинские власти сейчас полностью нелегитимны и не имеют права отдавать приказы армии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве?» — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что все, кто выполняет приказы главарей киевского режима, становятся соучастниками преступлений. По его словам, эти власти не должны и не имеют права обрекать людей на смерть.

Также Путин объявил о запуске серийного производства «Орешника». Мощь одного удара этого ракетного комплекса можно сопоставить с мощью ядерного оружия. Президент не исключил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве.

Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Астане. В заседании в узком составе принимают участие президенты стран — членов организации: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.