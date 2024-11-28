Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» запустили в серийное производство. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, сообщил «Интерфакс» .

Он уточнил, что «Орешник» не является оружием массового поражения. По его словам, ракета не несет на себе ядерный заряд. Глава государства также добавил, что мощь одного удара «Орешника» можно сопоставить с применением ЯО, сообщило РИА «Новости».

Во время саммита Путин рассказал коллегам по ОДКБ о ситуации в зоне спецоперации и вооружении ВС России. Он также не исключил, что российские военные могут ударить новыми баллистическими ракетами по центрам принятия решений в Киеве.