Путин сообщил о запуске серийного производства «Орешника»

Ракетный комплекс «Орешник» запустили в серийное производство. Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, сообщил «Интерфакс».
Он уточнил, что «Орешник» не является оружием массового поражения. По его словам, ракета не несет на себе ядерный заряд. Глава государства также добавил, что мощь одного удара «Орешника» можно сопоставить с применением ЯО, сообщило РИА «Новости».
Во время саммита Путин рассказал коллегам по ОДКБ о ситуации в зоне спецоперации и вооружении ВС России. Он также не исключил, что российские военные могут ударить новыми баллистическими ракетами по центрам принятия решений в Киеве.
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