ВС России ответили на атаки ВСУ дальнобойным оружием ударом 90 ракет

ВС России поразили военные объекты Украины, выпустив по ее территории 90 ракет и 100 дронов. Об этом на саммите ОДКБ заявил президент Владимир Путин, сообщил ТАСС.
Российская сторона атаковала Украину в ответ на продолжающиеся удары по своей территории, объяснил глава государства.
«Сегодня ночью нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей», — подчеркнул российский лидер.
Во время саммита Путин рассказал о новой системе «Орешник». По его словам, ракеты поражают объекты даже в том случае, если они находятся на большой глубине. При этом снаряды не являются оружием массового поражения. Также президент сообщил о начале серийного производства комплекса.
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