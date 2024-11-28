Путин не исключил ударов «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Центры принятия решений в Киеве могут стать целями для баллистических ракет «Орешник». Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите ОДКБ, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что выбором целей занимается Генштаб в зависимости от угроз, которые возникают в адрес России.

«Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — добавил Путин.

Он добавил, что украинские власти уже пытались наносить удары по объектам инфраструктуры в Москве и Санкт-Петербурге. Также Путин подчеркнул, что ракету запустили в серийное производство.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что удар «Орешником» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске изменил ход специальной военной операции.