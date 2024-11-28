В России нарастят производство гиперзвуковых комплексов, у которых нет аналогов в мире

Путин: российские гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов в мире

Отечественные гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов в мире. Их производство наращивается, заявил президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Казахстане.

Системы «Искандер» превосходят ракеты ATACMS американского производства по дальности, напомнил глава государства. При этом новые ракеты США уступают российским по характеристикам.

Глава государства в рамках сессии ОДКБ также заявил о запуске ракетного комплекса «Орешник» в серийное производство. Целями этих баллистических ракет могут стать центры принятия решений в Киеве, допустил российский лидер.