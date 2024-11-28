Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ началась в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заседании в узком составе принимают участие президенты стран-членов организации — Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, — а также генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Ранее в Астане уже состоялось совместное заседание Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей совбезов организации с участием Тасмагамбетова и начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

Путин накануне прибыл в Казахстан с государственным визитом. Он провел переговоры с Токаевым и подписал совместное заявление об углублении стратегического партнерства. В частности, Казахстану предложили стать партнером БРИКС.