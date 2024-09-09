Российские войска продолжили продвижение в зоне проведения спецоперации, несмотря на нападение Вооруженных сил Украины в Курской области. Противник понес колоссальные потери, но предпочел их скрыть. Военный эксперт Михаил Онуфриенко в эфире 360.ru проанализировал обстановку в зоне конфликта по состоянию на 9 сентября.

Далее — прямая речь. Успешное продвижение Вражеский дипстейт с прискорбием сообщает, что Вооруженные силы России освободили Водяное на Угледарском направлении, а бои за высоты шахт «Южнодонбасская № 1» и «Южнодонбасская № 3» продолжаются. С запозданием противник подтверждает и частичный вывод Вооруженных сил Украины из котла от Невельского. По мере отступления вояк хунты наши занимают новые позиции, в том числе и к северу от Красногоровки. Темп продвижения наших вооруженных сил за прошедшую неделю на всех участках фронта без учета Курской области, по данным объективного контроля, хотя и снизился, но составил в среднем 21,2 квадратных километра в сутки.

В Курской же области генштаб хунты похвастаться ничем не может. Они и так еще две недели назад виртуально «освободили» более сотни населенных пунктов и свыше 1200 квадратных километров. Михаил Онуфриенко

Офицер хунты Николай Мельник подтвердил, что в Курской области ВСУ фактически перешли к обороне. По его оценке, ВС России там плотно готовятся перейти в контрнаступление. Мясник [главком ВСУ] Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о потере инициативы в курской операции. Неудивительно, что в тылах хунты мобилизация идет все более жестко и откровенно. Вынос тел для упокоения на фронте переполняет соцсети. Та же курская мясорубка имени мясника Сырского уже поглотила свыше 11 тысяч не сумевших сбежать или сдуру пошедших умирать за кровавого клоуна. В целом же потери, по неофициальным данным генштаба хунты, составляют 1-1,3 тысячи вояк в сутки, из которых 60% убитыми и тяжелоранеными. Потери ВСУ в тылу На Покровском направлении наша коллекция пополнилась еще одним танком Abrams, относительно целым. Сюда противник бросает все, включая и столь дефицитные, но убыточные американские танки. Здесь же Украинск постепенно берут в клещи. При этом в самом населенном пункте идут уличные бои. The Economist написал, что за три дня 100 человек превратились в ноль. Кто-то убежал, кто-то умер. «Мы сражаемся с последними резервами и бросаем в окопы даже наших логистов», — привела газета слова вояки 59-й бригады по имени Юрий.

Фото: РИА «Новости»

Ну, а в без нескольких недель Дзержинске наши после полного освобождения Дружбы продвигаются не только к Дачному — пригороду Торецка пока еще — но и в самом городе. И от Синьковки, что северо-восточнее Купянска до Невского, чуть севернее Серебрянского лесничества. Наши тоже постепенно продвигаются на запад, о чем противник предпочитает не сообщать. Все хуже дела у вояк хунты и в тылу. Здесь тоже потери. Горит все больше машин не только «людоловов», но и вооруженных сил противника. Сгорела очередная машина, принадлежавшая 93-й бригаде «Холодный Яр», на этот раз в Днепропетровске. И напоследок демонстрация того, как за 10 лет изменилось сознание тех, кто в 2014 году сжигал людей в Донбассе в Доме профсоюзов и радовался, что крымчанам отключили свет. Сегодня те же самые негодяи вопрошают нас — за что? Да именно за то, что натворили на нашей земле бандеровско-нацистские выродки за 10 лет после вооруженного захвата власти.