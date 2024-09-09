Минобороны: ВСУ потеряли в Курской области уже 11,4 тысячи человек

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились уже более 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11 400 военнослужащих», — уточнили в ведомстве.

ВСУ также лишились 89 танков, 42 боевых машин пехоты, 74 бронетранспортеров, 635 боевых бронированных машин, 371 автомобиля, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковых установок РСЗО, в том числе семи HIMARS и пять MLRS.

Российские военные уничтожили восемь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Только за сутки потери украинской армии на Курском направлении составили до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. ВСУ потеряли два танка, 11 боевых бронированных машин, а также арторудие, станцию РЭБ и 10 автомобилей.

В Совфеде отмечали, что одной из причин вторжения Украины в Курскую область могла быть попытка сорвать выборы в регионе.