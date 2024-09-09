Мобилизованного в 58 лет украинца бросили в ДНР

Мобилизованного в 58 лет украинца Аржакова бросили под Сергеевкой в ДНР

Мобилизованного в 58 лет украинского военнопленного Вячеслава Аржакова бросили одного под Сергеевкой на Донецком направлении. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня, и все… Возле Сергеевки», — отметил украинский военнопленный.

Сначала их было шестеро, четверо сбежали в неизвестном направлении. По рации, которая была у его сослуживца, их предупредили о продвижении российских войск и призвали защищаться.

«„Ты скажи, как защищаться, нас два человека“. Этот с рацией бросил все и убежал», — рассказал Аржаков.

Боец решил спрятаться, а потом сдаться в плен. Он вышел к российским военным в поле в районе Сергеевки и сложил оружие.

Аржаков пояснил, что его мобилизовали и на медкомиссии признали годным. На сборном пункте 58-летнему мужчине обещали оставить его в тылу. Однако спустя время перекинули на передовые позиции.

Генерал-майор Апти Алаудинов рассказал об условиях содержания украинских военнопленных. По его словам, они лучше, чем в самих подразделениях ВСУ.