Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Мемрик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации военного ведомства, это произошло в результате активных и решительных действий группировки.

Село находится к юго-востоку от Новогродовки, к востоку от Селидова и к северо-востоку от Украинска.

Накануне группировка «Центр» освободила и Новогродовку, а 7 сентября — Калиново. Российские военные продолжают продвижение в зоне спецоперации. За прошлую неделю, как сообщалось, они выровняли линию фронта и расширили плацдарм для наступления около главных хабов противника на Донецком направлении — Угледара, Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).