Группировка ВСУ оказалась в клещах российских войск в Селидове

ТАСС: ВС России взяли в клещи украинскую группировку в Селидове

Фото: РИА «Новости»

Группировка Вооруженных сил Украины в Селидове оказалась в клещах российских войск. Об этом ТАСС сообщили в силовых органах.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — подчеркнул собеседник агентства.

Утром 8 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль Новогродовки. Город находится в Покровском районе. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

В этот же день министр обороны Андрей Белоусов обратился к военным и поздравил их с Днем танкистов. Он пожелал бойцам и ветеранам крепкого здоровья, успехов и стойкости духа. По словам, Белоусова, танковые войска всегда служили образцом мужества.

Перед профессиональным праздником российские танкисты показали процесс восстановления антидроновой защиты. На место поврежденных секций бойцы приваривают новые решетки.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте