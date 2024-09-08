Группировка ВСУ оказалась в клещах российских войск в Селидове

Группировка Вооруженных сил Украины в Селидове оказалась в клещах российских войск. Об этом ТАСС сообщили в силовых органах.

«Селидово, по сути, находится в клещах», — подчеркнул собеседник агентства.

Утром 8 сентября Минобороны сообщило о взятии под контроль Новогродовки. Город находится в Покровском районе. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

В этот же день министр обороны Андрей Белоусов обратился к военным и поздравил их с Днем танкистов. Он пожелал бойцам и ветеранам крепкого здоровья, успехов и стойкости духа. По словам, Белоусова, танковые войска всегда служили образцом мужества.

Перед профессиональным праздником российские танкисты показали процесс восстановления антидроновой защиты. На место поврежденных секций бойцы приваривают новые решетки.