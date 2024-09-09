Стало известно о продвижении российских войск вдоль реки Оскол

Ганчев заявил об оттеснении ВСУ на Сватово-Купянском направлении

Российские войска серьезно продвинулись по левому берегу реки Оскол на Сватово-Купянском направлении, потеснив позиции противника. Об этом РИА «Новости» заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что большая часть российские группировки войск сильно углубились в выстроенную в регионе оборону ВСУ.

«Наши бойцы оттесняют противника все дальше, продвигаясь по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций», — отметил Ганчев.

Собеседник агентства добавил, что тяжелые позиционные бои продолжаются на севере региона, а также в районе Волчанска.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма заявил, что в ходе активных боевых действий военные ударили по позициям ВСУ в районе села Петропавловка и освободили село Синьковка. Оба этих населенных пункта находятся в районе реки Оскол в Харьковской области.