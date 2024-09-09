Потерю Водяного признали на Украине

Российские военные заняли село Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский аналитический сервис DeepState .

На сайте обновили интерактивную карту. Судя по ней, Водяное находится под контролем российских военных.

По данным сервиса, отечественные бойцы также продвинулись в населенный пункт Гродовцы.

Армия России постепенно освобождает территории Донецкой Народной Республики. В воскресенье, 8 сентября, российские военные взяли под свой контроль Новогродовку. Днем ранее бойцы группировки войск «Юг» освободили село Калиново в ДНР.

В начале сентября Минобороны сообщило об освобождении Журавлевки, находящейся между Новогродовкой и Гродовкой к северо-востоку от Селидова. Также бойцы российской армии взяли под контроль Первомайское, Нетайловку и Пречистовку.