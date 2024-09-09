Потерю Водяного признали на Украине
DeepState: российские войска заняли населенный пункт Водяное в ДНР
Российские военные заняли село Водяное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил украинский аналитический сервис DeepState.
На сайте обновили интерактивную карту. Судя по ней, Водяное находится под контролем российских военных.
По данным сервиса, отечественные бойцы также продвинулись в населенный пункт Гродовцы.
Армия России постепенно освобождает территории Донецкой Народной Республики. В воскресенье, 8 сентября, российские военные взяли под свой контроль Новогродовку. Днем ранее бойцы группировки войск «Юг» освободили село Калиново в ДНР.
В начале сентября Минобороны сообщило об освобождении Журавлевки, находящейся между Новогродовкой и Гродовкой к северо-востоку от Селидова. Также бойцы российской армии взяли под контроль Первомайское, Нетайловку и Пречистовку.