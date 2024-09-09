РИА «Новости»: дроны ВСУ сжигают дома в селе, в котором еще живут люди

Украинские дроны сжигают дома в курском селе, в котором до сих пор есть мирное население. Об этом РИА «Новости» рассказал житель Теткина по имени Александр.

Он покинул село больше месяца назад, однако периодически туда приезжал, чтобы проверить свой дом и жилье соседей. По словам мужчины, ехать туда слишком опасно.

«Летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша», — подчеркнул он.

Здания больницы и детского сада еще стоят. Как предположил Александр, в Теткине остались около 30 человек. Уезжать они не планируют.

Еще одна жительница Курской области рассказала о том, как боевики ВСУ разрушили школу. По словам учительницы из села Суджанского района Ирины Звягиной, украинские военные частично выжгли населенный пункт атаками беспилотников.