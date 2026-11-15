В зоне специальной военной операции в течение недели российские войска продвинулись на нескольких направлениях и нанесли массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС России населенных пунктов в Донбассе, Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Главные события недели — в обзоре 360.ru.

Продвижение российских войск С 7 по 13 ноября российское Минобороны сообщило о переходе под контроль ВС России пяти населенных пунктов. Подразделения группировки «Север», по данным ведомства, заняли Никольское в Сумской области и Котовку в Харьковской области. В Донецкой Народной Республике группировка «Центр» установила контроль над Шиловкой. В Запорожской области военнослужащие группировки «Восток» заняли Васильковое и Воскресенку. В субботу, 14 ноября, Минобороны сообщило еще об одном изменении на линии фронта. По информации ведомства, подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину украинской обороны и взяли под контроль Терсянку в Запорожской области.

Фото: РИА «Новости»

Удары по военным объектам и инфраструктуре Украины

С 7 по 13 ноября российские войска, согласно недельной сводке Минобороны, нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам на территории Украины. В ведомстве заявили о поражении предприятий военной промышленности, логистических центров, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Среди целей также назвали цеха производства и места хранения крылатых ракет, беспилотников и робототехнических комплексов, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских подразделений. Удары продолжились в выходные. В субботу, 14 ноября, Минобороны сообщило о поражении электроподстанции в Прилуках Черниговской области. По утверждению ведомства, объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности и логистических центров.

Фото: 360.ru

Кроме того, российские военные доложили об ударе по сухогрузу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, и двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области. По данным Минобороны, локомотивы использовали для перевозки грузов в интересах ВСУ.

В ночь на воскресенье, 15 ноября, российские военные продолжили атаки беспилотниками. Минобороны сообщило о поражении электроподстанции в Великих Межиричах Ровенской области. По информации ведомства, она обеспечивала работу логистических центров, где хранили военное имущество ВСУ. Еще одной целью стал порт Черноморск в Одесской области. Российское военное ведомство заявило об ударах по паромному терминалу, зданию управления порта и электроподстанции, которые, по его данным, использовали для разгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, Минобороны проинформировало о поражении сухогруза, направлявшегося в Одессу с военными грузами и продукцией двойного назначения, а также двух железнодорожных локомотивов в районе станции Днепропетровск.

Фото: РИА «Новости»

Более 500 беспилотников за ночь

По данным Минобороны, с 20:00 14 ноября до 08:00 15 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника самолетного типа. В ведомстве уточнили, что дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом. Кроме того, беспилотники перехватывали над акваториями Азовского и Черного морей. Отдельно российское военное ведомство рассказало о попытке массированной атаки беспилотников на позиции группировки «Восток» в Запорожской области. По информации Минобороны, расчеты радиолокационных станций обнаружили приближение украинских дронов и передали сведения группам воздушного прикрытия. Российские военнослужащие, как утверждается, уничтожили более 50 аппаратов, включая ударные «Дартс», «Дартс-2», «Батон» и разведывательные «Флай Ай», «Шарк» и «Вектор». В ведомстве добавили, что перехват беспилотников позволил предотвратить атаку на передовые подразделения.

Фото: РИА «Новости»

Потери противника и результаты боевых действий

Наиболее интенсивные боевые действия, судя по сообщениям российского Минобороны, продолжались в зоне ответственности группировки войск «Центр». По данным ведомства, с 7 по 13 ноября украинские подразделения потеряли на этом направлении более 2390 военнослужащих. Еще более 335 человек, как утверждается, ВСУ потеряли 14 ноября, а 15 ноября — до 350. Значительные потери украинских войск Минобороны также зафиксировало на направлениях группировок «Запад», «Север» и «Восток». Согласно недельной сводке, они превысили 1510, 1480 и 1415 военнослужащих соответственно. За 14–15 ноября ведомство дополнительно сообщило о потерях более 410 человек на направлении «Запада», до 325 — «Севера» и свыше 415 — «Востока».

Фото: РИА «Новости»

В зоне ответственности «Южной» группировки, по данным Минобороны, за 7–13 ноября ВСУ потеряли более 1325 военнослужащих, 14 ноября — до 130, а 15 ноября — свыше 180. На направлении группировки «Днепр» ведомство рассказало о потерях до 230 человек за отчетную неделю и до 30 в каждый из двух последующих дней.

Помимо личного состава, российские военные заявили об уничтожении бронетехники, автомобилей, артиллерийских орудий и станций радиоэлектронной борьбы. За период с 7 по 13 ноября российские средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 6177 украинских беспилотников самолетного типа, 18 управляемых авиационных бомб, четыре американские крылатые ракеты Rusty Dagger, четыре ракеты «Нептун» и четыре реактивных снаряда HIMARS. В субботу, 14 ноября, ведомство сообщило об уничтожении еще 231 беспилотника. В воскресной сводке фигурируют 1065 сбитых дронов, три управляемые авиационные бомбы и один реактивный снаряд HIMARS. Кроме того, за отчетную неделю Черноморский флот, по информации Минобороны, уничтожил два украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря.