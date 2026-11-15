Минувшей ночью российские военные поразили в одесском порту Черноморск паромный терминал и электроподстанцию. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также удар нанесли по управлению порта. Атакованная инфраструктура обеспечивала разгрузку и хранение доставляемых на Украину военных грузов.

Российские БПЛА поразили электроподстанцию в селе Великие Межиричи Ровенской области. Она снабжала энергией логистические центры, используемые ВСУ для хранения военного имущества.

Еще один удар нанесли по сухогрузу на переходе морем. Судно доставляло в порт Одесса военные грузы и товары двойного назначения для ВСУ.

«Кроме того, поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск», — отметили в ведомстве.

Из применяли для транспортировки военного имущества.

Также ночью средства ПВО сбили 533 украинских беспилотника самолетного типа над Россией.