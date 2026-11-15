Российские военные в зоне проведения специальной военной операции сбили 1065 БПЛА самолетного типа три управляемые авиационные бомбы и снаряд РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск поразили военнын аэродромы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Также удары нанесли по цехам производства БПЛА, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 149 районах.

Потери ВСУ за сутки составили около 1 120 военных.

За минувшую ночь российская армия поразила паромный терминал и электроподстанцию в одесском порту Черноморск, два локомотива и другие объекты.