«Будто зомби, забита и зашугана». Сбежавшая самарская школьница нашлась в Сызрани

Пропавшую школьницу из Самарской области обнаружили на берегу Волги в Сызрани. Две недели назад, поругавшись с матерью, она выбежала из дома и уехала на машине с незнакомцем. Историю исчезновения девушки рассказал сайт kp.ru .

О пропаже стало известно 16 июня. Из-за учебы в семье возник конфликт: мать была недовольна результатами экзаменов дочери, которая оканчивала девятый класс. К тому же в смартфоне девочки обнаружили откровенную переписку.

«Она вернулась из школы и начала на меня кричать. Я заподозрила неладное, проверила ее телефон. Там была переписка с мужчиной по имени Андрей», — поделилась мать подростка.

Оказалось, что школьница тайно общалась со взрослым мужчиной. Неизвестный присылал ей фотографии и сообщения непристойного содержания. Как долго продолжались их отношения, выяснить не удалось. Этот факт шокировал родителей.

После бурной ссоры девушка вышла из дома. Мать предположила, что та отправилась в уборную. Однако вскоре услышала шум стремительно удаляющегося авто. Именно тогда школьницу видели в последний раз.