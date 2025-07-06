«Будто зомби, забита и зашугана». Сбежавшая самарская школьница нашлась в Сызрани
Пропавшую самарскую школьницу нашли в состоянии «зомби» на берегу Волги
Пропавшую школьницу из Самарской области обнаружили на берегу Волги в Сызрани. Две недели назад, поругавшись с матерью, она выбежала из дома и уехала на машине с незнакомцем. Историю исчезновения девушки рассказал сайт kp.ru.
О пропаже стало известно 16 июня. Из-за учебы в семье возник конфликт: мать была недовольна результатами экзаменов дочери, которая оканчивала девятый класс. К тому же в смартфоне девочки обнаружили откровенную переписку.
«Она вернулась из школы и начала на меня кричать. Я заподозрила неладное, проверила ее телефон. Там была переписка с мужчиной по имени Андрей», — поделилась мать подростка.
Оказалось, что школьница тайно общалась со взрослым мужчиной. Неизвестный присылал ей фотографии и сообщения непристойного содержания. Как долго продолжались их отношения, выяснить не удалось. Этот факт шокировал родителей.
После бурной ссоры девушка вышла из дома. Мать предположила, что та отправилась в уборную. Однако вскоре услышала шум стремительно удаляющегося авто. Именно тогда школьницу видели в последний раз.
Как искали пропавшую самарскую школьницу
Родственники обратились в полицию и к журналистам, которые распространили информацию о поисках. Пропавшая была в красном топике, черных брюках и белых кроссовках, в ушах — сережки-кресты.
Внешность у девушки оказалась приметной: высокий рост, загорелая кожа и белые волосы.
Ее похититель понимал, что жертва очень заметная, что ее смогут быстро найти, и решил школьницу «преобразить».
«Он отрезал дочери волосы, снял с нее все украшения, потом взял в монастыре вещи и переодел ее», — рассказали в семье.
Вероятно, мужчина не собирался отпускать подростка и увез в Сызрань. Там пара практически стала бродягами.
Девочку нашли на берегу Волги
Спустя время школьницу и ее загадочного спутника обнаружили на берегу Волги. Школьницу отвезли домой и поставили на учет. Она сильно похудела и, возможно, нездорова.
Родители похищенной возмутились, что дочь поставили на учет, а похитителя не задержали. Полицейские утверждают, что та сама села в машину и оставаться с незнакомцем ее никто не принуждал.
Сейчас девочка находится дома, но переживает серьезный стресс. Семья обратилась за консультацией к психологу и надеется, что состояние дочери придет в норму. По словам родных, сейчас она «будто зомби, забита и зашугана».
Близкие пропавшей уверены, что данная ситуация не первая и у похитителя могли быть другие жертвы.