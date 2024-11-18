Ким Чен Ын призвал войска КНДР готовиться к войне

Конфронтация США, Южной Кореи и других сил, враждебных по отношению к КНДР, привели к наихудшей в истории напряженности на Корейском полуострове. С учетом этого стране необходимо готовиться к войне, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, его слова привело Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Политик сказал об этом, когда 15 ноября выступил с программной речью перед участниками 4-го совещания политруков и командиров батальонов, которое состоялось впервые за 10 лет.

Ким Чен Ын обратился к Вооруженным силам республики на всех уровнях с призывом сосредоточить усилия на завершении подготовки к войне, чтобы ответить «вызовам времени и революции».

«Товарищ Ким указал на важность хорошей подготовки батальонов, а также роль батальонных политруков и командиров батальонов в ускорении наращивания военной и политической мощи страны, чтобы республиканские силы и регулярные войска могли готовиться к войне», — сообщило ЦТАК.

Ранее Северная Корея ратифицировала соглашение о стратегическом партнерстве с Россией.