Забег в один конец. Кто виноват в гибели двух участников трейла «Хибины»
На организаторов трейла «Хибины» завели дело после гибели двух человек
Массовое спортивное мероприятие в Мурманской области обернулось гибелью двух человек. Участники трейла «Хибины» оказались во власти стихии и обратно уже не вернулись. Можно ли было предотвратить случившееся и кто понесет ответственность за ЧП, разбирался 360.ru.
Забег в сложных условиях
Трейловый забег «Хибины», маршрут которого пролегал через Хибинский горный массив, провели в Кировске ранним утром 6 июля.
По словам главы региона Андрея Чибиса, трейл проходил в сложных погодных условиях, которые и могли привести к столь печальным последствиям.
«Мероприятие организовано частной компанией. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.
По информации пресс-службы регионального управления СК России, погибшими оказались житель Москвы 1978 года рождения и жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения. Обстоятельства их смерти еще уточняют. По предварительным данным, причиной гибели стало переохлаждение.
Пострадал еще один человек, сообщили в МЧС. Его эвакуировали и доставили в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
К 10:40 по московскому времени спасательная операция завершилась. Для ее проведения привлекли сотрудников Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе 22 человек, а также задействовали девять единиц техники.
Что говорят очевидцы о ЧП в Хибинах
Организаторы забега накануне предупреждали участников о крайне плохом прогнозе погоды, однако отменять мероприятие не стали. При этом, несмотря на случившееся, некоторые участники предыдущих успешных трейлов высказались в их поддержку.
«Произошедшее — результат стечения обстоятельств. Горы — это всегда риск. Как участник 17 километров, скажу только слова благодарности», — написал один из интернет-пользователей.
Нашлись и другие мнения. По словам одной из участниц, ситуацию с погодой нельзя было назвать штатной и идти дальше 17 километров было небезопасно.
«Мне после этого трейла захотелось завязать и с трейлами, и с Хибинами. На Петрелиуса был ад!» — заявила женщина.
Очевидец забега Сергей в беседе с 360.ru рассказал, что на 35-36-м километре видел человека, который, вероятно, был мертв или находился в предсмертном состоянии. На 38-39-м километре также находилась девушка с разбитой головой, которую тащили двое мужчин.
Рядом с этим местом не было спасателей. И не было Сети. Это было у речки на узкой тропе.
Сергей
очевидец забега
По словам собеседника 360.ru, организаторы старались провести мероприятие хорошо. С разметкой все было в полном порядке, на пунктах участникам предлагали теплый чай и какао, а также перекус. Когда погода окончательно испортилась, дистанцию закрыли и перестали пускать людей дальше.
На организаторов трейла завели дело
Разбираться в случившемся теперь предстоит правоохранителям. В Кировске завели уголовное дело за оказание небезопасных услуг, повлекших смерть двух человек. Организаторам трейла может грозить до 10 лет лишения свободы.
«На месте происшествия работают следователи, причины произошедшего устанавливаются», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
360.ru пытался связаться с организаторами забега и узнать их версию событий, однако на момент публикации ответа не поступило.