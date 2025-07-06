Забег в один конец. Кто виноват в гибели двух участников трейла «Хибины»

На организаторов трейла «Хибины» завели дело после гибели двух человек

Массовое спортивное мероприятие в Мурманской области обернулось гибелью двух человек. Участники трейла «Хибины» оказались во власти стихии и обратно уже не вернулись. Можно ли было предотвратить случившееся и кто понесет ответственность за ЧП, разбирался 360.ru.

По информации пресс-службы регионального управления СК России, погибшими оказались житель Москвы 1978 года рождения и жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения. Обстоятельства их смерти еще уточняют. По предварительным данным, причиной гибели стало переохлаждение.

«Мероприятие организовано частной компанией. Причины произошедшего будут тщательно расследованы. Ситуацию держу на личном контроле», — подчеркнул губернатор в Telegram-канале.

По словам главы региона Андрея Чибиса, трейл проходил в сложных погодных условиях, которые и могли привести к столь печальным последствиям.

Трейловый забег «Хибины», маршрут которого пролегал через Хибинский горный массив, провели в Кировске ранним утром 6 июля.

Пострадал еще один человек, сообщили в МЧС. Его эвакуировали и доставили в Апатитско-Кировскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

К 10:40 по московскому времени спасательная операция завершилась. Для ее проведения привлекли сотрудников Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в составе 22 человек, а также задействовали девять единиц техники.

Что говорят очевидцы о ЧП в Хибинах

Организаторы забега накануне предупреждали участников о крайне плохом прогнозе погоды, однако отменять мероприятие не стали. При этом, несмотря на случившееся, некоторые участники предыдущих успешных трейлов высказались в их поддержку.

«Произошедшее — результат стечения обстоятельств. Горы — это всегда риск. Как участник 17 километров, скажу только слова благодарности», — написал один из интернет-пользователей.