Ликсутов: резидент «Технополис Москва» выпустил уникальную кабину для канатных дорог

Открывшая свое производство в особой экономической зоне «Технополис Москва» компания «Руслет» представила кабину для канатных дорог с отцепляемым зажимом, собранную из российских комплектующих. Это первая отечественная разработка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Производитель канатных дорог представил первую отечественную кабину с отцепляемым зажимом для подвижного состава гондольного типа. Новая кабина выпускается в двух вариантах — на восемь и 10 мест», — рассказал Ликсутов.

Он подчеркнул, что столица работает над укреплением технологического суверенитета России и поддерживает производителей отечественной инновационной продукции. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» получили налоговые льготы и преференции, а сэкономленные средства направили на модернизацию производства и расширение выпуска.

Новая кабина стала результатом разработки собственного инженерного центра компании-резидента, и ее уже включили в реестр российской промышленной продукции Министерства промышленности и торговли.

Форма и материалы кабины позволяют использовать ее при сильном ветре и разгонять до скорости шесть метров в секунду. Кроме того, ее оснастилили функцией притормаживания и обеспечили удобную высадку и посадку пассажиров.

«Уникальность кабины заключается еще и в том, что она самая просторная в пересчете на одного пассажира. Широкие сиденья, увеличенное пространство между рядами и высокие потолки создают совершенно новые условия комфорта для пассажиров», — рассказал генеральный директор компании «Руслет» Дмитрий Сидорович.

Свои производства фирма разместила на площадке «Печатники» еще в 2021 году. По словам генерального директора особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, фирма производит металлоконструкции для канатно-транспортных систем, а также ведет разработку собственного программного обеспечения.