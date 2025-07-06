Пилот до последнего пытался завести двигатель. Что известно о крушении Ан-2 в Забайкалье
Пилот совершившего жесткую посадку в Забайкалье Ан-2 пытался завести двигатель
Утром 6 июля в Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с парашютистами на борту. Чудом никто не погиб — пилот сумел выбрать удачное место для приземления. Что случилось с воздушным судном и в каком состоянии находятся пострадавшие — в материале 360.ru.
Приземлился через 16 минут после взлета
Легкомоторный самолет ДОСААФ, на борту которого находились 10 парашютистов и пилот, жестко приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Воздушное судно получило значительные повреждения, однако после удара о землю не загорелось. Находившиеся внутри люди остались живы.
По словам одного из очевидцев происшествия, самолет пролетел практически над его участком: было слышно, как в какой-то момент звук мотора внезапно стих.
«Сам момент планирования с неба на землю наблюдала со своего участка. Резко прекратился звук мотора. Пилот пару раз пытался завести двигатель, но попытки были неудачными. Планирование к земле прошло в полной тишине», — рассказала собеседница 360.ru.
Прибывшие на место сотрудники МЧС продолжают устранять последствия ЧП. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники.
Сколько человек пострадало при ЧП с самолетом в Забайкалье
По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, пострадали 10 находившихся на борту Ан-2 человек. Девять из них госпитализировали в краевую клиническую больницу, а один получил помощь медиков на месте и отказался от госпитализации.
Все пациенты — профессиональные спортсмены, самому старшему — 68 лет. Угрозы жизни никому нет, всем оказывается необходимая помощь.
Александр Осипов
губернатор Забайкальского края
Пассажиры получили переломы ног, рук и ребер, рассказал начальник читинского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Аскольд Волошин агентству Chita.ru. Самой тяжелой травмой стал открытый перелом ноги.
Судя по опубликованным губернатором кадрам, пострадавшие сохраняют позитивный настрой, несмотря на случившееся, и никаких претензий к пилоту не имеют.
«Перед нами два подъема было, все шло как по нотам. У нас двигатель чихнул и встал. До полосы не дотянули. Пилот посадил самолет прекрасно, выбрал место. Мы отделались шишками и чуть-чуть поломались», — прокомментировал случившееся один из парашютистов.
Причина жесткой посадки Ан-2 в Забайкалье
Причиной жесткой посадки Ан-2 стала неисправность двигателя, заявил заместитель читинского транспортного прокурора Илья Гладченко. По данным Chita.ru, самолет эксплуатировался больше 30 лет.
После случившегося Читинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов, сообщили в пресс-службе ведомства. Все обстоятельства ЧП выясняются.