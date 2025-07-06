Пилот до последнего пытался завести двигатель. Что известно о крушении Ан-2 в Забайкалье

Утром 6 июля в Забайкальском крае совершил жесткую посадку самолет Ан-2 с парашютистами на борту. Чудом никто не погиб — пилот сумел выбрать удачное место для приземления. Что случилось с воздушным судном и в каком состоянии находятся пострадавшие — в материале 360.ru.

Приземлился через 16 минут после взлета

Легкомоторный самолет ДОСААФ, на борту которого находились 10 парашютистов и пилот, жестко приземлился в районе СНТ «Топограф» через 16 минут после взлета, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Воздушное судно получило значительные повреждения, однако после удара о землю не загорелось. Находившиеся внутри люди остались живы.

По словам одного из очевидцев происшествия, самолет пролетел практически над его участком: было слышно, как в какой-то момент звук мотора внезапно стих.

«Сам момент планирования с неба на землю наблюдала со своего участка. Резко прекратился звук мотора. Пилот пару раз пытался завести двигатель, но попытки были неудачными. Планирование к земле прошло в полной тишине», — рассказала собеседница 360.ru.

Прибывшие на место сотрудники МЧС продолжают устранять последствия ЧП. На месте работают 37 человек и 12 единиц техники.