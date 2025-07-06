В Москву придет зной калмыцких пустынь. Погода на следующей неделе будет бить рекорды

Новая неделя в Москве начнется с небывалого в сезоне потепления. На столицу надвигается 30-градусная жара, а температура побьет рекорды 29-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

«В понедельник метеоусловия будут определяться теплым сектором атлантического циклона. В столичном регионе прогнозируется переменная облачность, местами может брызнуть незначительный дождь», — подчеркнул он.

Тишковец добавил, что ожидается юго-западный ветер скоростью три-восемь метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +12…+15, днем воздух прогреется до +25…+28.

Во вторник, 8 июля, возможна гроза. В Московской области — в Подольске, Чехове, Серпухове — вероятны залповые ливни с интенсивностью осадков до 23-28 миллиметров, а также крупный град.

Под утро — +15…+18, в дневные часы — +29…+32. Это будет первая тридцатка в этом году. А дальше — больше!

В ночь на среду из-за влияния атмосферного фронта с севера пройдут грозовые ливни, воздух не остынет меньше, чем до +18…+21. Утром постепенно распогодится, столбики термометров покажут +30…+33. Температура приблизится к рекорду 122-летней давности — в 1903 году она составила +33,5 градуса.

«Самыми знойными станут четверг и пятница. На периферии антициклона погода будет стоять солнечная и сухая. Ночи ожидаются ялтинские, +19…+22, а в разгар дня термометры покажут +32…+35», — добавил Тишковец.

Температура, обратил он внимание, будет на 10-12 градусов выше нормы середины лета. Погода повторит знойный и засушливый резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь.

Кроме того, 10 июля может быть побит температурный рекорд 1996 года, когда московские метеорологи зафиксировали +33,4.

Тишковец пообещал, что долгой жара не будет. Под влиянием западного циклона в выходные погода испортится. Уже в субботу пройдет кратковременный дождь, возможны грозы, столбики термометров покажут +29…+32.

«В воскресенье из-за холодного атмосферного фронта произойдет смена воздушных масс, „камни с неба“ — сильные ливни, грозы, град и шквал, днем посвежеет до +25…+28», — уточнил он.

К климатической норме температура воздуха вернется к середине июля.