Мотивы поджигателей ТЦ в Ухте раскрыли через 20 лет

РИА «Новости»: поджегшие ТЦ в Ухте в 2005 году знали, что люди не сбегут от огня

Устроившие поджог в торговом центре «Пассаж» в Ухте в 2005 году Антон Коростелев и Алексей Пулялин действовали намеренно и понимали, что их действия приведут к большому количеству жертв. Об этом со ссылкой на показания оперативников из материалов дела сообщило РИА «Новости» .

Криминалисты выяснили, что принесенную с собой горючую жидкость заговорщики разлили на центральной лестнице — основном пути эвакуации из торгового центра. Они осознавали, что туда побегут все находившиеся внутри люди, но отнеслись к этому безразлично.

По данным оперативников, у Коростелева и Пуляева сформировалось устойчивое антиобщественное поведение. Но при этом они заранее продумали, как уйти от ответственности, и давали противоречивые показания, чтобы получить обвинение только в умышленном уничтожении имущества.

Пожар в ухтинском торговом центре «Пассаж» произошел 11 июля 2005 года. В огне погибли 25 человек, еще 11 получили ранения. По данным следствия, пожарные выходы оказались закрыты, а на окнах стояли металлические решетки.

По показаниям сотрудников и посетителей торгового центра следователи задержали Алексея Пуляева и Антона Коростелева, которым тогда было 18 и 19 лет. Они заявили, что пошли на поджог по требованию преступной группировки, которая их шантажировала. Сначала суд оправдал обвиняемых, но в 2009 году по обжалованию прокуратуры Верховный суд Коми отправил молодых людей на пожизненное заключение.

В тот же год правоохранители задержали предполагаемых заказчиков. Ими оказались предприниматели Фахрудин и Асрет Махмудовы: мужчинам вынесли оправдательный приговор и они уехали из России. В 2021 году дело пересмотрели и заочно приговорили их к четырем годам колонии.

Долгое время пожар в «Пассаже» считался самым крупным по количеству жертв. Спустя четыре года этот страшный рекорд побил пермский клуб «Хромая лошадь». Тогда в огне погибли 158 человек.

Пожар в кемеровской «Зимней вишне», где жертвами стали 60 человек, до сих пор остается самым крупным по площади среди подобных ЧП в торговых центрах.