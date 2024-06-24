Быстрые и уязвимые. Что известно об американских ракетах ATACMS, атаковавших Севастополь

ВСУ ударили по крымскому пляжу «щедрым» подарком от США — ракетами ATACMS. Они достаточно дальнобойные и несут смертельную кассетную начинку. Об истории создания и характеристиках этих боеприпасов — в материале 360.ru.

Удар ракетами ATACMS по пляжу Севастополя Днем 23 июня Украина запустила ракеты ATACMS по популярному в Севастополе пляжу Учкуевка. Роль наводчика сыграл американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Российская система ПВО сбила четыре боеприпаса, однако пятый отклонился от траектории полета и взорвался над городским пляжем. Погибли четыре человека, двое из них — дети. Число пострадавших достигло 153, из них 79 госпитализированы. Спецборт МЧС доставил в Москву 22 раненых, в том числе 12 детей. Четверых отправили в Российскую детскую клиническую больницу.

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В США заверили, что не хотели гибели мирного населения и ясно давали это понять украинцам, когда передавали ATACMS и другое оружие. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляка, однако, заявил, что удар по Крыму оправдан, ведь, по его словам, полуостров — лишь «большой военный лагерь и склад с сотнями прямых военных целей».

Что такое ATACMS История создания ракетного комплекса ATACMS — аббревиатура от Army TACtical Missile System, то есть «Армейский тактический ракетный комплекс». Ракеты начали разрабатывать в 1982 году, девять лет спустя армия США получила их на вооружение. Стоимость одного боеприпаса превышает два миллиона долларов.

Интересно Ракеты ATACMS создали в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation. С мая 2019 года она числится в списке компаний, отобранных NASA для разработки и производства прототипов космических аппаратов в рамках новой лунной программы «Артемида». Ее цель — высадка людей на естественном спутнике Земли и создание там постоянной базы. Ракеты ATACMS создали в американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Corporation. С мая 2019 года она числится в списке компаний, отобранных NASA для разработки и производства прототипов космических аппаратов в рамках новой лунной программы «Артемида». Ее цель — высадка людей на естественном спутнике Земли и создание там постоянной базы.

Характеристики ракет ATACMS Это управляемые твердотопливные тактические баллистические ракеты класса «земля — земля». Их длина — примерно четыре метра. Пусковыми установками для ATACMS служат реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ракеты, которыми ударили по мирным жителям Севастополя, имеют восемь модификаций. Они могут поражать цели на расстоянии от 140 до 300 километров всего за несколько минут: скорость ATACMS — 1500 метров в секунду, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы. Такие ракеты использовали в Персидском заливе в 1991-м и 2003–2011 годах, во время Иракской войны. Хотя пусковой контейнер ATACMS содержит лишь одну ракету, на крышке обозначены шесть люков, как у стандартных РСЗО. Это сделали для того, чтобы противник не мог определить, какой тип боеприпаса загружен в установку.

Фото: Ракетные установки Himars для ATACMS. Attila Husejnow / Global Look Press

Сегодня используют ракеты ATACMS четырех типов. Один из них несет осколочно-фугасную боевую часть. Три других варианта комплектуются кассетными боевыми частями с осколочно-фугасными или иными суббоеприпасами. Их количество зависит от типа и назначения. Крымский пляж атаковали ATACMS модификации MGM-140А или MGM-140B. Дальность стрельбы — 165 и 300 километров соответственно. Ракеты снабдили суббоеприпасами M74: это стальные оболочки, заполненные взрывчатым веществом, которые дают большое количество стальных фрагментов с радиусом поражения до 15 метров.

Интересно Помимо Соединенных Штатов, ATACMS стоят на вооружении у девяти стран: Бахрейна, Греции, Южной Кореи, Румынии, Польши, Турции, ОАЭ и Украины. Американцы собираются отказаться от этих боеголовок в пользу нового оперативно-тактического ракетного комплекса LRPF, который должен поступить в армию в 2027 году. Как только это случится, ATACMS начнут выводить из эксплуатации. Помимо Соединенных Штатов, ATACMS стоят на вооружении у девяти стран: Бахрейна, Греции, Южной Кореи, Румынии, Польши, Турции, ОАЭ и Украины. Американцы собираются отказаться от этих боеголовок в пользу нового оперативно-тактического ракетного комплекса LRPF, который должен поступить в армию в 2027 году. Как только это случится, ATACMS начнут выводить из эксплуатации.

Сколько ракет ATACMS передали ВСУ Разница между баллистической и крылатой ракетой в скорости: у первых она приближается к потолку гиперзвука, рассказал 360.ru капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Именно поэтому в Севастополе не успели объявить воздушную тревогу. Тем не менее российская противовоздушная оборона сработала и сбила четыре боеприпаса.

Ракеты были снабжены кассетными боеприпасами, которые очень опасны на открытой поверхности. Они подрываются и поражают прежде всего людей, гражданское население, как это и случилось в Крыму. Очевидно, в этом заключался замысел: целенаправленно метили туда, где было много людей. Василий Дандыкин

Теперь Вашингтон оправдывается, кивая на Киев, а там радуются, заявляя, что били по «оккупантам». По мнению украинского режима, на российском полуострове нет мирного населения, напомнил военный эксперт. Скорее всего, американцы передали ВСУ довольно много ракет ATACMS, раз на один удар легко потратили около восьми миллионов долларов. В апреле издание The New York Times со ссылкой на источники писало, что Штаты тайно направили Украине более 100 дальнобойных ATACMS и кассетные боеприпасы. Тогда же Минбороны России сообщило о сбитых ATACMS над акваторией Черного моря и Белгородской областью.

Дандыкин подчеркнул, что российская армия обладает куда более эффективными ракетами, чем ATACMS, — например, комплексом «Искандер». Есть в принципе несбиваемые «Ониксы», скорость которых превышает М=2 (число Маха), а дальность полета составляет от 500 до 800 километров в зависимости от модификации.