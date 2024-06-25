Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву

Четверых пострадавших при атаке на Севастополь детей госпитализировали в РДКБ

В Москву спецбортом МЧС России доставили 22 пострадавших от ракетного удара ВСУ по Севастополю, в том числе 12 детей, четверых из которых госпитализировали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

Поручение о направлении в РДКБ дал глава ведомства Михаил Мурашко. Речь идет о четверых пострадавших в возрасте от восьми до 15 лет — трех мальчиках и одной девочке.

«Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями», — подчеркнули в ведомстве.

Пациентам уже сделали компьютерную томографию.

«В ближайшее время запланировано проведение комплекса диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения, в том числе, хирургические вмешательства», — сообщил заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

В воскресенье, 23 июня, в Севастополь направили двух специалистов РДКБ: врача-анестезиолога-реаниматолога Алексея Евстафеева и врача-хирурга Алексея Фролова.

Ранее Мурашко заявил, что врачи оценивают состояние 14 пострадавших при ракетной атаке на Севастополь как тяжелое.