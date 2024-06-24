Количество пострадавших в Севастополе превысило 150 человек

В Севастополе при атаке американскими ракетами ATACMS пострадали 153 человека. Из них примерно половину госпитализировали, сообщил на аппаратном совещании глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов. Об этом сообщило РИА «Новости»

«У нас 153 пострадавших. Из них 77 оказана медицинская помощь, 74 получают лечение на амбулаторном этапе. И 79 госпитализированы, из них 27 детей», — сказал он.

Ночью в Севастополь прилетела сводная бригада медиков и психологов из Федерального центра медицины катастроф и других учреждений здравоохранения. В депздраве заявляли о планах транспортировать 15-20 пострадавших на лечение в Москву.

Ракетные удары нанесли 23 июня. Немецкий журналист Кристоф Херстль заявил «Известиям», что Украина пересекла границу дозволенного.