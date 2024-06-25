Пентагон прервал молчание по ситуации с ударами по Севастополю американскими ракетами

Пентагон: США не хотят видеть потери среди гражданских и обсудят это с Украиной

Соединенные Штаты не хотят потерь среди мирного населения, эту тему планируют обсудить с Украиной. Так прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер недавний обстрел Севастополя. Его процитировало РИА «Новости» .

«Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери», — сказал он.

При этом Райдер заявил, что Пентагон не обладает данными, по которым можно судить «были или не были убиты мирные жители». Также он не стал отвечать на вопрос о вовлеченности военных Соединенных Штатов в удар по Севастополю, который нанесли американскими ракетами ATACMS. Представитель Пентагона добавил, что обсуждение этой ситуации нужно переадресовать ВСУ.

Украинские боевики ударили по Севастополю американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из снарядов попал на местный пляж, в результате чего погибли четыре человека. Еще 153 пострадали.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США имеют прямое отношение к организации этого теракта. В причастности Соединенных Штатов к удару по Севастополю не усомнился и глава МИД РФ Сергей Лавров.