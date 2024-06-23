Ракеты на Севастополь навел американский дрон

Военкор Живов: удар ВСУ по Севастополю координировал БПЛА США RQ-4 Global Hawk

Фото: РИА «Новости»

Американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk наводил ракеты, которыми украинские боевики нанесли удар по Севастополю. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Алексей Живов.

«Ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник Global Hawk, который сразу после удара исчез с радаров», — написал он.

Он указал, что американцы продолжают «без помех наводить свои ракеты на Крым и Севастополь».

Маршрут полета беспилотника RQ-4B Global Hawk в воздушном пространстве над Черным морем во время удара ВСУ по Севастополю, опубликовал портал Flightradar. Американский дрон отключил транспондер, когда приблизился к черноморскому побережью России.

Днем 23 июня украинские боевики запустили по Севастополю ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна ракета взорвалась над городом. Из-за падения осколков пострадали более 140 мирных жителей, среди них есть дети.

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