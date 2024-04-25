Названо число переданных на Украину ракет ATACMS по тайному приказу Байдена | 360°

Мир 25 апреля 2024, 19:44 Названо число переданных на Украину ракет ATACMS по тайному приказу Байдена NYT: США передали Украине более 100 ракет ATACMS по тайному приказу Байдена Attila Husejnow / Global Look Press

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Общая стоимость пакета военной помощи Украине, отправленная США в марте этого года, составила 300 миллионов долларов. В него вошли более 100 ракет ATACMS большой дальности, а также кассетные боеприпасы. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США сообщила газета The New York Times.

Собеседник издания добавил, что Байден втайне от конгресса одобрил передачу на Украину этого вида оружия. Он подчеркнул, что это стало первой военной помощью со стороны США после прекращения финансирования.

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По словам чиновника, на минувшей неделе Украина получила новую ракетную систему дальнего радиуса действия и сразу использовала ее для удара по Крыму.

Министерство обороны России в минувшую пятницу, 19 апреля, сообщило о сбитых ракетах ATACMS над акваторией Черного моря и Белгородской областью.

В ведомстве уточнили, что дежурные системы противовоздушной обороны также перехватили несколько беспилотников и снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, запущенные с территории Украины.

О существовании тайного приказа Байдена также сообщал представитель Пентагона. Он заявил, что президент США распорядился отправить на Украину дальнобойные ракеты, но при условии использования их в пределах территории страны.

Он подчеркнул, что раскрывать сообщение о поставках вооружений не стали по просьбе представителей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что законность решения Байдена должны оценить парламентарии США. Он добавил, что наличие дальнобойного оружия у ВСУ не повлияет на ход и достижение целей специальной военной операции.