Сегодня 03:19 Украина получила нового министра обороны. Чем известен Хмара и почему он отказался от погонов Новым министром обороны Украины назначат Евгения Хмару Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Украинское общество

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Зеленский сменил главу ключевого ведомства Украины прямо во время военного конфликта. Новым министром обороны назначат Евгения Хмару — прошлый покинул место с колоссальным скандалом и протестами по всему Киеву. Чем известен Хмара и какие задачи поставил перед ним украинский лидер?

Почему правительство Украины ушло в отставку В июле 2026 года Зеленский отправил в отставку весь кабинет министров во главе с Юлией Свириденко. Правительство действовало всего год. Больше всего украинцев взволновала судьба не премьера, а министра обороны Михаила Федорова. Ситуация с Федоровым вызвала уличные протесты по всей стране. Западные партнеры Украины недоумевали — им технократ на посту главы оборонного ведомства нравился. Критиковали и решение по Свириденко, которая была в Вашингтоне на хорошем счету. Отставку правительства провела правящая партия «Слуга народа». Решение раскритиковали украинские же политологи, Зеленский в очередной раз серьезно превысил свои полномочия. По местной Конституции, вопрос по кабинету министров может принимать только парламент. Новый состав кабмина Верховная рада утвердила быстро: никаких ярких политических фигур в нем больше нет, ставку Зеленский сделал на лояльных менеджеров. Кресло министра обороны предложили бывшему руководителю СБУ Евгению Хмаре.

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Зеленский 18 августа направил представления и по Хмаре, и по Сибиге — его переназначили министром иностранных дел. Оба вопроса рассмотрят 19 августа, скорее всего, чиновников утвердят. Украинская пресса писала, что кулуарная подготовка к процессу велась в режиме чрезвычайной спешки. В парламентских фракциях, прежде всего в монобольшинстве «Слуги народа», были организованы закрытые собеседования с обоими претендентами. Скандал с министром обороны Украины Пост главы оборонного ведомства Украины до недавнего времени занимал Михаил Федоров, 35-летний реформатор. Ранее он курировал на Украине цифровизацию административных услуг. В военное ведомство Федорова послали для модернизации. Определенных результатов технократ добился, зато не смог найти общий язык с генералами Генштаба и экс-главкомом ВСУ Александром Сырским. Сразу после отставки Федоров заявил, что «в армии никто ни за что не отвечает, командиров постоянно меняют, нелояльных изолируют, большие проекты блокируют». Экс-министр уверял, что предлагал Зеленскому отправить в отставку Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Украинский лидер заявил, что решил отказаться от самого Федорова, якобы именно из-за его конфликтов.

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При этом еще в начале лета стало известно, что Зеленский недоволен Федоровым по другой причине. В офисе президента министра обороны заподозрили в растущих политических амбициях. Федорову, по опросам, доверяли 50% украинцев, Зеленский обходил его всего на 10 пунктов. Бесчеловечный набор в ВСУ Свою роль сыграли и растущие проблемы украинских военкомов. В начале июля на сотрудников ТЦК во Львове напали местные жители — толпа отбила мобилизованного, разбила и перевернула правительственный автомобиль. Уже через неделю Зеленский обвинил в таком положении дел Минобороны. Федоров же заявил, что виновато «отсутствие нового общественного договора и страх призывников перед некомпетентными командирами». Ответственным за срыв набора призывников он назвал Сырского. Незадолго до резонансного случая во Львове украинская пресса доказала случаи бесчеловечного обращения командования с солдатами в одном из штурмовых подразделений ВСУ. Здесь погибли 26 рядовых, Сырскому пришлось публично оправдываться.

Фото: Yurii Rylchuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Волна гнева. Какие протесты начались на Украине Отставка Федорова вызвала массовые протесты. В Киеве митингующие заняли центральную площадь, акции проводились в крупнейших городах Украины. Ситуация накалилась после того, как рапорт об отставке подал заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров. Он назвал устранение Федорова прямой угрозой обороноспособности. Участники акций выдвинули бескомпромиссные требования: вернуть Федорова в министерство и немедленно снять с должности Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Под давлением Зеленскому пришлось пойти на уступки, Сырского убрали. Новым главкомом стал Михаил Драпатый. Сами протесты на Украине прозвали «картонным бунтом» — участники выходили на улицы с самодельными табличками.

Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Был Сибига, а стал Сибига На этом фоне переназначение Андрея Сибиги министром иностранных дел Украины выглядит совсем блекло. Уйти с поста ему пришлось вместе со всем кабинетом министров — Сибига возглавлял МИД с сентября 2024 года. Отставка правительства автоматически требовала перезапуска всех позиций по президентской квоте. Нового человека Зеленский решил не искать. Это позволило показать западным партнерам Украины «непрерывность во внешней политике»: Сибига уже имел опыт работы и в Офисе президента, и на ключевых дипломатических направлениях, поэтому его кандидатура выглядела наименее рискованной. Банковой требовался не публичный политик с собственными амбициями, а системный аппаратный переговорщик высокого класса. Сибига, готовый публично ссориться с той же Польшей, подошел идеально.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кто такой Евгений Хмара Хмара — профессиональный военный, спецназовец. Службу в «Альфе» он начал в 2011 году. В апреле 2023 года возглавил Центр специальных операций по борьбе с терроризмом, в августе 2025-го стал начальником Центра специальных операций «А». Украинская пресса считает, что Хмара принимал непосредственное участие в боях в Киевской области. Утверждается, что военный проводил некие операции в акватории Черного моря, заведовал он и некоторыми беспилотными налетами. Карьерный взлет офицера оказался стремительным. В августе 2023 года он стал бригадным генералом, в июне 2024 года получил погоны генерал-майора. Военный награжден орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество» и «Крестом боевых заслуг». В январе 2026 года Зеленский назначил Хмару исполняющим обязанности главы СБУ — сразу после отставки Василия Малюка. Выдвижение боевого генерала на должность главы оборонного ведомства немедленно вызывало проблемы. Украинские законы такого не допускают. Попытка главы фракции большинства Давида Арахамии протащить через парламент поправки, разрешающие действующим военнослужащим возглавлять министерство, вызвала глухое сопротивление, ее свернули. Чтобы разблокировать назначение, Хмаре пришлось уволиться с действительной военной службы. Вместе с этим он отчасти ушел и от громких скандалов в СБУ.

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com