Украинских строителей мобилизовали из люльки на высоте

Депутат Рады Мазурашу: в Черновцах строителей сняли с люльки и мобилизовали

Группу строителей принудительно мобилизовали прямо со стройки — сотрудники ТЦК сняли их с люльки и забрали в военкомат в Черновцах. Об этом во время прямой трансляции заседания Рады заявил украинский депутат Георгий Мазурашу.

По его словам, 50 сотрудников ТЦК сняли рабочих с люльки при помощи государственной службы чрезвычайных ситуаций.

«Убегали, а там пять десятков „бусификаторов“ — кто-то в балаклаве, кто-то нет, окружили это строительство, и на частной территории забирали», — отметил он.

Парламентарий добавил, что аналогичный случай произошел в Черновцах несколько дней назад на частной территории. Он назвал происходящее бандитизмом.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход подтвердила информацию об остром кадровом голоде в ВСУ. Нехватка военнослужащих стала намного критичнее по сравнению с 2025 годом, объяснила она. Скороход подчеркнула, что на линии боевого соприкосновения находится всего до 15% от численности всей армии.