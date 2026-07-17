Кабмин Украины назначил врио глав МИД и Минобороны Сибигу и Хмару

Корецкий: Сибига и Хмара стали врио министров обороны и иностранных дел

Временно исполняющими обязанности министров обороны и иностранных дел Украины стали Евгений Хмара и Андрей Сибига. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий на своей странице в Facebook*.

Премьер-министр Украины добавил, что окончательное назначение проведет парламент после выхода депутатов из отпуска.

Он подчеркнул, что назначение прошло по согласованию с украинскими лидером Владимиром Зеленским.

Верховная рада в минувший четверг, 16 июля, большинством голосов утвердила новый состав правительства Украины, который внес занявший пост премьер-министра Сергей Корецкий.

Кандидатуры министров обороны и иностранных дел на рассмотрение депутатов должен внести глава государства, но этого еще не произошло. Депутаты ушли на каникулы до 18 августа, оставив два министерства без официальных руководителей.

Андрей Сибига занимал пост министра иностранных дел Украины и в прошлом составе правительства.

Евгений Хмара сменит на посту министра обороны Михаила Федорова, ушедшего в отставку с большим скандалом. До перехода на этот пост Хмара был временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины.