Зеленский выдвинул Хмару на пост министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул врио министра обороны Евгения Хмару на пост главы ведомства. Об этом сообщил ТАСС.
Министром иностранных дел предложили назначить Андрея Сибигу, который также сейчас временно исполняет обязанности главы МИД.
Голосование по обоим кандидатам предположительно пройдет 19 августа.
Хмара — бывший руководитель Центра специальных операций «А», исполнял обязанности главы СБУ, носит звание генерал-майора. Он временно возглавил Минобороны после громкой отставки Михаила Федорова в июле. Андрей Сибига занимал пост министра иностранных дел Украины и в прошлом составе правительства.