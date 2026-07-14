Верховная рада отправила в отставку премьера Свириденко и кабмин Украины

Верховная рада Украины на заседании 14 июля большинством голосов отправила в отставку с поста премьер-министра Юлию Свириденко. Трансляцию из парламента ведет телеканал «Рада» .

Согласно украинскому законодательству, отставка премьера влечет и отставку всего состава правительства.

Отставку Свириденко поддержали 258 народных депутатов, один выступил против. Еще пять народных депутатов воздержались, а 47 в голосовании участия не принимали.

Юлия Свириденко занимала должность премьер-министра Украины 362 дня. Нового главу украинского правительства планируют избрать на заседании Рады 16 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял несколько дней назад, что планирует отправить в отставку Юлию Свириденко и поменять состав правительства. Он поблагодарил нынешний кабмин за эффективную работу, а также предложил Свириденко новое значимое направление.