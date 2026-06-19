Глава МИД Украины отказался от Командорского креста из-за Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига возмутился, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского Ордена Белого орла. В соцсети Facebook* он написал, что в ответ на это вернет полякам Командорский крест.

«На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой ордена „За заслуги перед Польшей“», — заявил украинский дипломат.

Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши, отреагировав на присвоение подразделению ССО ВСУ наименования «Имени героев УПА»**. Глава киевского режима получил орден Белого орла в 2023 году из рук предыдущего президента Польши Анджея Дуды.

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**Экстремистская организация, запрещенная в России.