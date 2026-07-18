Самый закрытый генерал Украины возглавил Минобороны. Кто такой Евгений Хмара?

Громкая и даже скандальная отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины получила продолжение. Врио главы ведомства стал спецназовец, бывший руководитель Центра специальных операций «А» и исполняющий обязанности главы СБУ генерал-майор Евгений Хмара. Чем он известен, а также зачем украинский лидер Владимир Зеленский начал менять расстановку в военных и силовых структурах, разобрался 360.ru.

Кто такой Евгений Хмара?

Информации о детских или юношеских годах Евгения Хмары в открытых источниках нет. Это специфика работы в спецслужбах. Поэтому место и даже дата рождения украинского генерал-майора остаются тайной. Известно, что Евгений Хмара — профессиональный военный. Он закончил Академию пограничных войск Украины имени Богдана Хмельницкого, а свою карьеру в спецназе начал в подразделении «Омега» Национальной гвардии Украины, где специализировался на минно-взрывном деле. Название в виде последней буквы греческого алфавита неслучайно. Это символ, что бойцы «Омеги» ставят «финальную точку» в проводимых операциях. Это полностью закрытая структура универсальных солдат, которых бросают на самые сложные задания: освобождение заложников, борьба с террористами и диверсантами, штурмовые рейды, разведка и засады в глубоком тылу и другие.

В 2011 году Хмара перешел в Центр специальных операций «А» Службы безопасности Украины (СБУ). Эта структура выполняет более точечные задачи. Вместо штурма большими силами — тихая ликвидация, захват или разведка с бесшумным проникновением вглубь территории.

Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Во время работы в Центре Хмара участвовал в боях с ополчением Донецкой и Луганской народных республик. Какие именно операции он проводил неизвестно, но в 2016 году занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко наградил его знаком отличия «За участие в антитеррористической операции». Так в Киеве называли боевые действия против вооружившихся мирных жителей вышедших из состава Украины регионов. После начала специальной военной операции Хмара участвовал в боевых действиях в Киевской области до начала переговоров в Минске и Стамбуле, пока российские военные добровольно не оставили регион. После того, как украинская сторона сорвала переговоры Хмара отправился в ДНР, где воевал на Северодонецком и Лисичанском направлениях.

Кроме того, он принимал участие в боевых действиях в попытке захвата острова Змеиный. Тогда он потерял двух сослуживцев.

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В апреле 2023 года Зеленский назначил Хмару начальником управления Центра специальных операций борьбы с терроризмом СБУ. В тот же год офицер получил звания сначала бригадного генерала, а после генерал-майора. В августе 2025 года Хмара стал начальником Центра специальных операций «А». Издание «Страна.ua» называла его «организатором дроновых атак по России», включая операцию «Паутина», которая произошла в июне прошлого года. Врио главы СБУ Хмара стал в начале января. На этом посту он сменил Василия Малюка. По данным «РБК-Украина», решение об отставке бывшего силовика Зеленский принял «из-за утраты доверия». После встречи с Хмарой в новой должности Зеленский заявил, что обсудил с ним «масштабирование опыта украинских спецназовцев и центра спецопераций „А“, а также возможности системного развития СБУ». Через месяц глава киевского режима поручил временно исполняющему обязанности руководителя провести чистку рядов, чтобы избавиться от тех, «чей интерес вовсе не Украина».

Почему Зеленский доверил Хмаре Минобороны?

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины привела к массовым протестам во всех крупных городах, а также вызвала значительное недовольство среди западных спонсоров киевского режима. Изначально Зеленский рассматривал кандидатом на этот пост министра внутренних дел Игоря Клименко, но он отказался. Затем украинский лидер вызвал к себе Евгения Хмару, а после объявил его врио министра обороны Украины. Свой выбор Зеленский объяснил тем, что сейчас нужны «реальная результативность в дальнобойности» и «опыт управления людьми в спецоперациях».

По сути, глава государства, столкнувшись с недовольством из-за отставки Федорова, поставил на место его прототипа, только с аппаратным весом среди военных. Насколько таким выбором будет доволен Генштаб — большой вопрос.

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Издание «Страна.ua» назвало еще две причины выбора Хмары. По версии журналистов, собрать народ на протест против известного генерал-майора сложно, а это значит, что «картонные митинги» закончатся. Второй важный момент — освободившееся в СБУ место достанется заместителю Хмары Александру Покладу. Он прославился летом прошлого года как один из организаторов удара по руководителям и ключевым сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В прошлом году Зеленский пытался лишить оба ведомства независимости, но столкнулся с масштабными акциями протеста и угрозами со стороны Евросоюза остановить финансирование. Откатив все назад, украинский лидер получил крупнейший ответный удар в виде скандала «Миндичгейт» с раскрытием коррупционных схем в верхушке киевской власти, за которую в итоге поплатился глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Теперь взявший власть в СБУ в свои руки Поклад готов вернуться к вопросу перевода НАБУ и САП под контроль Банковой.

Что не так с назначением Евгения Хмары?

При этом еще есть проблемы с самой процедурой назначения. Минувший четверг, 17 июля, стал последним днем работы Верховной рады перед месячными каникулами. Без утверждения депутатов временно исполняющие обязанности министров обороны и иностранных дел работать фактически не могут.

Фото: Sergii Kharchenko/ ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Новый премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что по согласованию с Зеленским Хмара приступит к своим обязанностям в Минобороны до рассмотрения в парламенте. Временно исполняющим обязанности министра иностранных дел остался сохранивший свой пост Андрей Сибига. «Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики», — заявил Корецкий. Но перед Хмарой возникла еще процедурная дилемма. По законам Украины пост министра обороны может занимать только гражданское лицо. Поэтому для прохождения депутатского фильтра генерал-майору нужно уволиться со службы и снять погоны. При этом нет никакой гарантии, что депутаты его изберут.

Зеленский сделал ставку на силовиков

В своем выборе нового министра обороны Зеленский ориентировался прежде всего на лояльность потенциального кандидата, потому что ему нужен человек, который станет работать на него. Об этом в комментарии 360.ru заявил политический советник и политический психолог Сергей Маркелов. Он не исключил, что с Хмары взяли подобные обязательства, а также потребовали от него, чтобы он не повторял ошибки своего предшественника Федорова, который постоянно тянул одеяло на себя.

Не исключено, что Зеленскому рекомендовали Хмару стоящие за ним люди. Они фактически поручились за него, сказали, что он не подведет, не станет воевать c [главкомом ВСУ Александром] Сырским на тему, как вести боевые действия. То есть он готов играть в коллективе военачальников и работать в пользу действующей политической верхушки Сергей Маркелов политический советник, политический психолог

Политический советник добавил, что если посмотреть внимательно, то количество силовиков Зеленского значительно выросло после того, как бывший начальник управления разведки Украины Кирилл Буданов стал главой офиса президента.

«Так устроена политика, как только из какой-то сферы появляется человек, он притягивает других со своей орбиты. Я не удивлюсь, если за Хмару поручился тот же Буданов», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: IMAGO/Andreas Stroh/www.imago-images.de / www.globallookpress.com