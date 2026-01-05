Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Евгения Хмару новым главой СБУ. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

До назначения на пост Хмара занимал должность начальника центра специальных операций.

«Обсудили сегодня с Евгением другие возможности системного развития Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас готовим», — написал Зеленский.

До этого 5 января стало известно об уходе Василия Малюка с поста главы СБУ. Он заявил, что принимает решения Зеленского и остается работать в структуре организации.

Ранее Генштаб Украины отдал приказ командирам подразделений ВСУ публично не комментировать кадровые решения Зеленского. Таким образом власти отреагировали призывы целого ряда высокопоставленных военных не снимать Малюка с должности.

В пятницу, 2 января, Зеленский назначил руководителя ГУР Украины Кирилла Буданова главой своего Офиса.