Не вывез бремени лидерства: как Мбаппе провалил полуфинал ЧМ-2026

Испания впервые за 16 лет вышла в финал чемпионата мира по футболу, обыграв фаворита турнира — сборную Франции. «Фурия Роха» не просто победила, а заставила «трехцветных» сыграть свой худший матч в истории мировых первенств по атакующим показателям. Как безжалостная тактика Де ла Фуэнте разрушила мечты французов, почему матч окрестили провалом Килиана Мбаппе и чего теперь ждать от финала, разбирался 360.ru.

Как Испания разгромила Францию Первые 20 минут матча Франция — Испания прошли довольно рутинно и даже вызвали скуку у жаждущих зрелищ фанатов. Сборные попеременно то забирали мяч под контроль, то теряли его. Игра шла в невысоком темпе и изобиловала мелкими помарками с обеих сторон. Но на 22-й минуте все резко изменилось: именно тогда произошел ключевой эпизод, переломивший ход всей встречи. Французский защитник Люка Динь совершил роковую ошибку, сфолив в штрафной на Ламине Ямале. Арбитр указал на «точку», и испанец Микель Оярсабаль хладнокровно реализовал пенальти, отправив мяч в сетку — 1:0. Но беда для французов не пришла одна. После водопоя команда потеряла центрального защитника Вильяма Салибу. Травма выбила из колеи оборону «трехцветных», и они чудом дотянули до свистка на перерыв, не пропустив второй.

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После перерыва Испания окончательно уничтожила игру Франции. Второй гол на 58-й минуте стал образцом командной комбинации: Педро Порро разогнал атаку, обыгрался с Дани Ольмо и, получив идеальный ответный пас в штрафной, мощным ударом пробил Меньяна — 2:0. После этого ни замены, ни крики Мбаппе уже не смогли взбодрить французов и переломить происходящее на поле. Поражение Франции оказалось сокрушительным: по атакующим действиям матч стал худшим для сборной в истории чемпионатов мира с 1966 года. По информации Opta, показатель ожидаемых голов (xG), оценивающий качество созданных голевых моментов, у команды оказался всего 0,3. Что сказал Мбаппе о проигрыше Исход игры стал шоком для большинства футбольных фанатов в целом, но особенно — для тех, кто болел за французов. Президент Франции Эммануэль Макрон признал тяжесть поражения, однако нашел в себе силы поздравить испанцев. «Поздравляем Испанию с этой квалификацией. Спасибо „синим“ за то, что они самоотверженно носили наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна будущего», — написал он в соцсети X.

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Капитан сборной Килиан Мбаппе, на которого после проигрыша обрушилась целая лавина критики и хейта, в комментарии телеканалу ESPN вынес приговор собственной тактике.

Мы не показали ту игру, которую хотели, ни в техническом, ни в тактическом плане. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты не побеждаешь. Килиан Мбаппе

Спортсмен отметил, что Испания придерживалась своего игрового плана и делала то, что обычно: старалась контролировать мяч и темп. Французы же пытались оказать на соперников давление, чтобы помешать испанцам установить свой ритм. «Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания были недостаточно хороши. Это приводит к поражению. Это огромное разочарование. Но если быть объективным, у нас не было всех необходимых условий для выхода в финал», — заявил Мбаппе. Провал Мбаппе: бил по небесам и истерил на партнеров По словам футбольного эксперта Анатолия Горскова, прошедший матч изначально был особенным для Франции: впервые на этом чемпионате сборная встретилась с равной по силе команде, которая умеет не только обороняться, но и атаковать. Кроме того, Испания провела сильнейшую тактическую подготовку.

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Французы же не сумели воспользоваться даже своими сильными сторонами. Итог матча в Сети окрестили катастрофой Мбаппе, и Горсков в беседе с 360.ru назвал это абсолютно обоснованным. «Мбаппе провалил матч. Его около 70 минут вообще не было видно на поле. Испания сделала так, что он даже не получал мяча, а если и получал, то постоянно терял. И мы увидели его только в конце игры: он в стиле Роналду, когда у того сдавали нервы в матче за Португалию, начинал лупить по воротам Испании с разных точек и, как правило, куда-нибудь в район верхнего яруса», — отметил эксперт. Горсков добавил, что Мбаппе в качестве лидера команды по-прежнему не может выйти на уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси — игроков, которые одним действием могли решить исход матча и вытащить игру.

Когда у Франции игра идет, то Мбаппе у нас — красавчик, а когда не идет, то он тоже на поле пропадает. И тут, когда надо было взять на себя бремя лидерства и потащить команду отыгрываться, Мбаппе ничем не запомнился, кроме ударов по небесам и истерики на партнеров. Анатолий Горсков

Однако легенда советского и российского футбола Александр Мостовой в беседе с 360.ru напомнил, что ход игры начал складываться не в пользу французов еще в первом тайме. И первую крупную ошибку допустил не Мбаппе, а Динь. «Футбол складывается из очень многих индивидуальных ошибок или ситуаций, поэтому его и любят миллиарды на всей планете. Да, из 10 человек девять считали, что Франция сильнее. Но защитник сборной Динь считал ворон и допустил грубейшую ошибку, которая привела к пенальти. Если бы не это, вся игра могла бы пойти по-другому», — заявил эксперт.

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Что касается роли Мбаппе, то Мостовой призвал воздержаться от того, чтобы делать его одного ответственным за проигрыш. По словам собеседника 360.ru, все французы сыграли ниже среднего уровня, в том числе Майкл Олисе, на которого также возлагали большие надежды.

Футбол — это не наука, здесь слабый может обыграть сильного, бездарный может забить гол, а выдающийся — не забить. Здесь нет формулы и никогда не будет. Александр Мостовой

Что будет дальше? Прогноз на матч Аргентина — Англия Теперь Испания ждет соперника по финалу. Уже 15 июля на поле выйдут Аргентина и Англия. По словам Горскова, ожидается жаркая борьба. «Это одно из самых огненных противостояний, классика чемпионатов мира. Матч, где не будет пресного футбола, где обязательно будут какие-нибудь стычки, борьба, драйв, удаление, возможно, пенальти. Ненависть как на поле, так и на трибунах», — сказал он. Эксперт предположил, что у англичан есть шансы на победу, но с оговоркой: если серия не доберется до пенальти. «У Англии есть шанс благодаря тренеру, который уже показал, как перестраивает команду. И им главное — выиграть в основное время или иметь дополнительное. Если же серия дойдет до пенальти, у англичан не будет шансов, потому что Эмилиано Мартинес просто зверь по отражению пенальти — лучший голкипер в мире в этой характеристике», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Мостовой напомнил: главную угрозу для англичан представляет Лионель Месси. Однако не факт, что он сумеет вытащить на себе игру аргентинской сборной.

Силы гения не бесконечны. Поэтому, конечно, может произойти все что угодно. У Англии более подвижная команда. Думаю, здесь все будет снова решаться в каком-то эпизоде или нюансе. А каким именно окажется этот нюанс, мы не знаем.