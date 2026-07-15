Капитан сборной Франции назвал причины поражения в полуфинале ЧМ

Капитан и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, почему его команда проиграла в полуфинале чемпионата мира по футболу. Комментарий спортсмена опубликовал телеканал ESPN .

Как отметил Мбаппе, команда не показала ту игру, которую хотела, — ни в техническом, ни в тактическом плане.

«Испания придерживалась своего игрового плана и того, что команда обычно делает. Им нравится контролировать мяч и темп. Наш план состоял в том, чтобы оказывать на них высокое давление, чтобы они не смогли установить свой ритм», — прокомментировал капитан французской сборной. По словам футболиста, у его команды не было необходимых условий для выхода в финал.

«Даже когда мы отбирали мяч, наши первые касания были недостаточно хороши. Это приводит к поражению. Это огромное разочарование», — отметил Мбаппе.

Матч между сборными Испании и Франции завершился со счетом 2:0. Испанская команда впервые за 16 лет вышла в финал чемпионата мира по футболу.